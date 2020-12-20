Van'da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Van'ın Başkale ilçesi merkez üssü olan 4.4 büyüklüğünde deprem 07: 32'de kaydedildi.

Depremin 12.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Direktörü Osman Uçar, yaptığı açıklamada, depremin Hakkari çevresinde ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Mahalle muhtarları ve ilçe jandarma komutanlarıyla telefonla iletişime geçtiklerini aktaran Uçar, görüşmeler sonucunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisini aldıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi.