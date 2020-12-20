  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da deprem meydana geldi
Aktüel

Van'da deprem meydana geldi

Van'ın Başkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:25:00 - 2020-12-20 09:26:28
Van'da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Van'ın Başkale ilçesi merkez üssü olan 4.4 büyüklüğünde deprem 07: 32'de kaydedildi.

Depremin 12.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Direktörü Osman Uçar,  yaptığı açıklamada, depremin Hakkari çevresinde ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Mahalle muhtarları ve ilçe jandarma komutanlarıyla telefonla iletişime geçtiklerini aktaran Uçar, görüşmeler sonucunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisini aldıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama
Gündem

İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hız..
CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
ABD hava üssüne roketli saldırı!
Dünya

ABD hava üssüne roketli saldırı!

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında bulunan en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay