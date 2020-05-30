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Van’da Covid-19 vaka sayısı 500’e yaklaştı

Van’da yeni nesil korona virüs (Covid-19) vaka sayısının yaklaşık 500’e yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:43:51 -
Van’da Covid-19 vaka sayısı 500’e yaklaştı

Van’da yeni nesil korona virüs (Covid-19) vaka sayısının yaklaşık 500’e yükseldiği belirtildi.


Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde bugüne kadarki toplam Covid-19 vaka sayısı yaklaşık 500 kişi. İyileşerek taburcu olan hasta sayısı 410 kişi. Bugüne kadar yaklaşık 64 bin kişi evde karantinaya alınırken, halen karantinası devam eden kişi sayısı yaklaşık 17 bin kişi. Covid-19 kaynaklı 10 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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