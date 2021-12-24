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Eğitim Van’da bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı?
Eğitim

Van’da bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Van’da okullar tatil mi? 24 Aralık 2021 Van’da bugün okullar tatil mi? Van Valiliği MEB kar tatili açıklamaları merakla takip ediliyor. Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok ilde kar tatili olup olmadığı merak ediliyor. Van’da kar yağışı etkisini sürdürürken, Van Valiliği kar tatili açıklaması yapıp yapmadığı Vanlı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki Van’da bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-24 08:25:00 - 2021-12-24 08:25:58
Van’da bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Van’da okullar tatil mi? 24 Aralık 2021 Van’da bugün okullar tatil mi? Van Valiliği MEB kar tatili açıklamaları merakla takip ediliyor. Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok ilde kar tatili olup olmadığı merak ediliyor. Van’da kar yağışı etkisini sürdürürken, Van Valiliği kar tatili açıklaması yapıp yapmadığı Vanlı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki Van’da bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı?

van hava durumu

Van'da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkilerken uçak seferlerinin de rötar yapmasına neden oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken; Bitlis'in öğle ile akşam saatleri arasında, Van ve Hakkari'nin öğle saatleri itibariyle hafif kar yağışlı olacağının beklendiği, gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiği belirtildi. 24 Aralık Cuma  okullar tatil mi? Van valiliği kar tatili açıklaması? Ülkenin dört bir yanında kar yağışı haberleri geliyor. 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Van Valiliği 24 Aralık Cuma bugün okulların tatil olduğu bilgisinine yönelik açıklama yaptı.

Van’da bugün okullar tatil mi?

Van'ın merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir."

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