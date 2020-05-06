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Van'da bir mahalle Kovir-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 22:26:57 -
Van'da bir mahalle Kovir-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir mahallenin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Ortanca Mahallesi'nde Eralan ve Eraygen ailelerinden 6 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine mahalle karantinaya alındı. Mahallede vefat eden bir kişi için taziye kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten görevden uzaklaştırıldı.

Vaka sayısının 15'e yükseldiği mahallede taziye kurup yemek veren taziye sahibi ile taziyeye katılan 6 kamu çalışanına sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi" gereğince 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Sağlık taramasında taziye sahibi ile taziyeye katılan bir sağlık çalışanının Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

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