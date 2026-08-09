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Üniversite hayali kuranlar dikkat: 2026 YKS tercih süreci bitiyor!

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Üniversite hayali kuranlar dikkat: 2026 YKS tercih süreci bitiyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih maratonunda son saatlere girildi.

#1
Foto - Üniversite hayali kuranlar dikkat: 2026 YKS tercih süreci bitiyor!

Milyonlarca adayın geleceklerini şekillendirecek listelerini hazırlamaları için sunulan süre yarın gece yarısı sona eriyor. Adaylar, tercih listelerini dijital sistemler üzerinden sisteme yükleyerek onaylayabilecek.

#2
Foto - Üniversite hayali kuranlar dikkat: 2026 YKS tercih süreci bitiyor!

Üniversite adaylarının 29 Temmuz'da başlayan 2026-YKS tercih sürecinde son gün yarın. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

#3
Foto - Üniversite hayali kuranlar dikkat: 2026 YKS tercih süreci bitiyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.

#4
Foto - Üniversite hayali kuranlar dikkat: 2026 YKS tercih süreci bitiyor!

Tercih işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor.

#5
Foto - Üniversite hayali kuranlar dikkat: 2026 YKS tercih süreci bitiyor!

Adaylar, tercih işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

#6
Foto - Üniversite hayali kuranlar dikkat: 2026 YKS tercih süreci bitiyor!

Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

#7
Foto - Üniversite hayali kuranlar dikkat: 2026 YKS tercih süreci bitiyor!

Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.

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