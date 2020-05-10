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Van'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:11:50 -
Van'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesi Eğribelen mahallesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi'nde şu ana kadar 84 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı taziyeye katılıp Özalp'ın Eğribelen Mahallesi'ne giden bir kişi ile bununla temas kuran kişide de Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Eğribelen Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında kentteki karantina bölgeleri şöyle sıralandı:

"Başkale ilçesi Esenyamaç, Albayrak, Örmetaş mahalleleri ve Poyrazalan mezrası, Gürpınar ilçesi Günbaşı, Umut mahalleleri ve Üzengi mezrası, İpekyolu ilçesi Ortanca, Karakoç, Gövelek, Arıtoprak mahalleleri, Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1, 2, 3 ve 4. sokaklar, Cevdet Paşa Mahallesi Selçuklu Sokak'ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Sokak'ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Dabbağolu Sokak, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi."

Kentte tedbir amaçlı 10 bin kişinin karantinada tutulduğu, şu anda kadar 40 bin kişinin gözlem altına alındığı vurgulandı.

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