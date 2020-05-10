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Van’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir mahalledeki taziye sonrası korona virüsü salgını yayılırken, Özalp ilçesindeki bir mahalle de karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:07:12 -
Van’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir mahalledeki taziye sonrası korona virüsü salgını yayılırken, Özalp ilçesindeki bir mahalle de karantinaya alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Ortanca Mahallesi’nde taziyeye katılanlara yönelik yapılan çalışmalar sonrası korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 84 oldu. Ortanca Mahallesi’ndeki taziyeye katılıp, Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi’ne giden 1 kişinin ve bununla temas kuran 1 kişinin (toplam 2 kişi) korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Eğribelen Mahallesi’nde karantina uygulaması başlatıldı” denildi.


Van’daki karantina bölgelerinin son durumu ise şöyle açıklandı:


“Başkale ilçesi Esenyamaç, Albayrak, Örmetaş mahalleleri ve Poyrazalan mezrası, Gürpınar ilçesi Günbaşı ve Umut mahalleleri ile Üzengi mezrası, İpekyolu ilçesi Ortanca, Karakoç, Gövelek ve Arıtoprak mahalleleri, Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1, 2, 3, 4. Sokaklar, Cevdet Paşa Mahallesi Selçuklu Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Dabbağolu Sokak, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi. Tedbir amaçlı gözlem altında karantinaya alınan vatandaşların sayısı toplam 40 bin. Şu anda gözlem altında olan 10 bin.”

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