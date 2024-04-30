Van'da bir kişi kurşunlanan araçta ölü bulundu
Van'ın Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde araç kurşunlandı ihbarına giden polis ekipleri, park halindeki aracın sürücü koltuğunda bir kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.
Van'ın Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde araç kurşunlandı ihbarına giden polis ekipleri, park halindeki aracın sürücü koltuğunda bir kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gölaltı Caddesi üzerinde kurşun izlerinin bulunduğu 61 TL 799 plakalı aracın sürücünü koltuğunda hareketsiz gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde 35 yaşındaki S.P'nin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kurşun izlerinin bulunduğu araçta detaylı inceleme yapılırken, S.P'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İLKHA)