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Van’da bayram hareketliliği

Van’da Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda kurulan tezgahlarda yoğun hareketlilik yaşanıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:47
Van’da bayram hareketliliği

Van’da Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda kurulan tezgahlarda yoğun hareketlilik yaşanıyor.


Van’da Ramazan Bayramı alışverişini son güne bırakma geleneği, bu bayramda da devam etti. Ramazan ayının son gününde Vanlı vatandaşlar çarşı pazarlara akın etti. Kentin birçok cadde ve sokakları bayram alışverişlerinde renkli görüntülere sahne olurken; tezgahtar, tatlıcı, terzi, kuaför esnaf ve sanatkarın yüzünü güldürdü.


Hareketliliğin iftar sonrası arttığını ifade eden Vanlı esnaflar, son iki günde hareketliliğin ciddi oradan arttığını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre hareketliliğin daha yoğun olduğunu dile getiren esnaf, iftardan sonra beklentilerinin daha yüksek olacağını kaydetti.


Öte yandan, Ramazan ayının son günde hava sıcaklığının artması nedeniyle çok sayıda vatandaş park alanlarına ve gölgeliklere akın ederek gününü geçiriyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:47
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