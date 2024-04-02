Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti
Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan PKK sevici DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının seçimden önce geri alındığı ortaya çıkmıştı. Bu doğrultuda Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti. DEM Parti'nin adayının seçilme yeterliliği olmadığına karar verildi.
DEM Parti, seçilmiş Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının seçimden iki gün önce Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındığını duyurmuştu.
DEM Partililer olaya tepki gösterirken Zeydan'ın mazbata alamama ihtimali olduğu öğrenilmişti.
VAN'DA BAŞKANLIK AK PARTİ'YE GEÇTİ
Bu doğrultuda Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti. DEM Parti'nin adayının seçilme yeterliliği olmadığına karar verildi.