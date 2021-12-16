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Yerel Van’da aranan katil zanlısı Batman’da bu şekilde yakalandı
Yerel

Van’da aranan katil zanlısı Batman’da bu şekilde yakalandı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Van 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesince “Kasten öldürme” suçundan aranan C.Ç. isimli şahsın Batman’da operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:40:00 -
Van’da aranan katil zanlısı Batman’da bu şekilde yakalandı

Açıklamada, Batman merkez ilçesi Kuyubaşı köyünde yürütülen çalışmalar neticesinde Van 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesince 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren “Kasten öldürme” suçundan aranan C.Ç. isimli şahsın Batman il merkezinde bulunan adresinde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

C.Ç. isimli şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.(İLKHA)

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