Van’da aranan katil zanlısı Batman’da bu şekilde yakalandı
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Van 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesince “Kasten öldürme” suçundan aranan C.Ç. isimli şahsın Batman’da operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, Batman merkez ilçesi Kuyubaşı köyünde yürütülen çalışmalar neticesinde Van 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesince 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren “Kasten öldürme” suçundan aranan C.Ç. isimli şahsın Batman il merkezinde bulunan adresinde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
C.Ç. isimli şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.(İLKHA)