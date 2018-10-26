Van’da akşam saatlerinde dolu sürprizi

Van’da akşam saatlerinde kar yağışının ardından kısa süreli etkili olan dolu sürücüleri ile vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran doludan kaçan vatandaşlar, binaların saçakları altına veya işyerlerine girerek korunmaya çalıştılar. Yaklaşık 5 dakika devam eden ve vatandaşlara zor anlar yaşatan dolu, yerini yağmura bıraktı.