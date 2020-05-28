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Aktüel

Van’da açık alanlar cuma namazı için hazırlandı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yarın kılınacak cuma namazı öncesinde kentteki açık alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:02:46 -
Van’da açık alanlar cuma namazı için hazırlandı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yarın kılınacak cuma namazı öncesinde kentteki açık alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren kılınmayan cemaat namazları, yarın cuma namazıyla birlikte yeniden kılınabilecek. Normalleşme adımları kapsamında hangi camilerde cemaatle namazın kılınabileceği illerde valiliklere bırakılırken, avlusu olan camilerde sosyal mesafeye dikkat edilerek cemaatle namaz kılınabilecek. Bunun yanında okul bahçeleri, parklar, mahalle meydanları ve futbol sahalarında da sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı kılınabilecek.


Van Kalesi önündeki Atatürk Parkı başta olmak üzere 38 açık alanda dezenfekte ve hijyen çalışmaları başlattıklarını ifade eden İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, İpekyolu Belediyesi olarak korona virüs süresinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, “Cami ve okul bahçesi başta olmak üzere 38 açık alanda cemaatle birlikte cuma namazı kılınacak. Bizde bu alanlarda temizlik, yıkama ve ilaçlı suyla dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Dün itibariyle başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Yarın inşallah cuma namazına yetiştireceğiz. Halkımızdan da isteğimiz sosyal mesafeyi korumalarıdır” dedi.

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