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Aktüel Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi
Aktüel

Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:00:02 -
Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde yağ tenekelerine gizlenmiş 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, kargo şubesinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yapan ekipler, 4 yağ tenekesine gizlenmiş 95 kilo 240 gram likit eroin buldu.

Gözaltına alınan E.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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