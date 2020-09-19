Van'da 87 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 87 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriyesi sırasında 2 araç ve 1 ikamette arama yapıldı.
Kontrollerde 64 Afganistan, 9 Pakistan, 2 İran, 12 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.K, A.P, D.K, İ.T. ve Z.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.