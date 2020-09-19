  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da 87 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Van'da 87 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:21:12 -
Van'da 87 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 87 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriyesi sırasında 2 araç ve 1 ikamette arama yapıldı.

Kontrollerde 64 Afganistan, 9 Pakistan, 2 İran, 12 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.K, A.P, D.K, İ.T. ve Z.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Siyaset

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hilafet makamını Mustafa Kemal'in değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK ..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı