  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi

Operasyona, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın adı verildi - Ele geçirilen uyuşturucuyla "Atakan Arslan"ın adını yazan ekipler, hazırladıkları videonun arka planında da "Şehitler Ölmez" türküsünü kullandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:34:31 -
Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da, bir kargo firmasında 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesindeki bir kargo firmasına ait aktarma merkezine operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpekleri "Zeyna" ve "Zeus"un da desteğiyle arama yaptı.

Operasyona, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan kişinin silahla açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın adını veren ekipler, yaptıkları aramada, köpeklerin koku almasını önlemek için kireç önleyici kutuların içine gizlenmiş 249 pakette 82 kilo 155 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucuyla "Atakan Arslan"ın adını yazan ekipler, hazırladıkları videonun arka planında da "Şehitler Ölmez" türküsünü kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı