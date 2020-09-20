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Aktüel Van'da 78 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Van'da 78 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 12:22:31 -
Van'da 78 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 50 kilo 895 gram eroin ile 27 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gövelek Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, araçta şasinin içine gizlenmiş 100 paket halinde 50 kilo 895 gram eroin ile 27 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araç sürücüsü O.D. ile yanındaki N.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.






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