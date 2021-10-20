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Yerel Van'da 76 bronz sikke ele geçirildi
Yerel

Van'da 76 bronz sikke ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde üzerinde Hz. İsa figürü bulunan 76 bronz sikke, siyah renkli üzerinde tanımlanamayan figür bulunan taş ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 18:32:00 -
Van'da 76 bronz sikke ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Süphan Mahallesi'nde ikamet eden A.T'nin alışveriş sitesi üzerinden Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri satışa sunduğu tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan aramada, üzerinde Hz. İsa figürü bulunan 76 bronz sikke, siyah renkli üzerinde tanımlanamayan figür bulunan taş, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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