Van'da 650 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi açılacak

VAN (AA) - Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Van'da açacağı çağrı merkezinde ilk etapta 650 kişi istihdam edecek.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çağrı merkezinin kurulacağı binada incelemelerde bulundu.

Şirketin İdare İşleri Operasyon Müdürü Ahmet Öznaneci'den çalışmalar hakkında bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, AssisTT'in Van'da yaklaşık bir yıldır çağrı merkezi kurma çalışması yürüttüğünü söyledi.



Çağrı merkezinin açılmasının kentteki gençlere iş imkanı sağlanması açısından önemli bir yatırım olduğunu belirten Bilmez, şöyle konuştu:



"İlimizde işsizliğin azalmasına bir nebze de olsa katkı sunacak bu çağrı merkezinde 650 gencimiz ağustos ayında işe başlayacak. Bu sayının bir süre sonra 1500'e çıkacağını umut ediyoruz. Firmanın böyle bir çabası var. 650 gencin işe başlayacak olmasını göz önünde bulundurarak firmanın teklif ettiği kirayı kabul eden bina sahibi ve iş insanı Zahir Kandaşoğlu'na teşekkür ediyorum. İlimizdeki çimento ve şeker fabrikasından daha fazla istihdam sağlayacak olan çağrı merkezi, faaliyete geçtikten sonra istihdamı en fazla işletme olacaktır. Bu yatırımın ilimizde hayata geçiyor olması bizi memnun etti."

- "Büyük bir çağrı merkezi açarak hizmete başlayacağız"



Operasyon Müdürü Öznaneci ise 650 kişiye yeni istihdam sağlayacak çağrı merkezinin, ağustos ayında açılacağını belirtti.



Çağrı merkezini Van'a kurmak için geçen yıldan bu yana yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden, Öznaneci, "Yer bulma konusunda Valimiz ile iş insanı Zahir Kandaşoğlu bize destek verdi. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Van'a büyük bir çağrı merkezi açarak hizmete başlayacağız. Bu çağrı merkezi Van'a ve bu ülkenin evlatlarına hayırlı olsun." dedi.



Bina sahibi Kandaşoğlu da Van'daki işsizliğin azalmasına katkı sağlamak adına çağrı merkezinin şartlarını kabul ettiklerini ifade ederek yatırımın hayırlı olmasını diledi.

