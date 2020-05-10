Van’da 65 yaş ve üstü annelerin çifte mutluluğu

Van’da korona virüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü anneler saat 11.00-15.00 saatleri arasında ‘Anneler Günü’nde eşleri ile sokağa çıkarak park ve caddelerde zaman geçirdi.

Van’da korona virüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü anneler saat 11.00-15.00 saatleri arasında ‘Anneler Günü’nde eşleri ile sokağa çıkarak park ve caddelere akın ederek keyifli vakit geçirdi. Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması saat 11.00 itibariyle kaldırılırken, saat 15.00’e kadar uygulama sürecek. Sabah saatlerinde dışarıya çıkmaya başlayan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dışarıya çıkmanın keyfini çıkardı. Kısıtlamanın Anneler Günü’nde kaldırılması annelere de mutluluk yaşatırken, bir taraftan 45 gün sonra dışarı çıkmanın diğer taraftan ise çocuklarından aldıkları çiçeklerle güzel vakit geçiriyorlar.

Alınan tedbirler kapsamında eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkan anneler İHA muhabirine duygularını anlattı. 45 günden sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş ve üstü anneler, “Bugün Anneler Günü biz de Anneler Günü’nü dışarıda geçiriyoruz. Devletimizin aldığı tedbirlere uyuyoruz. Sağlığımız için evde kalmamızı istiyorlar. Bugün 4 saatlik bir iznimiz var, Anneler Günü’nde çocuklarımızla parka çıktık. Devletimize teşekkür ediyoruz. Kısa sürede bu hastalıktan inşallah kurtuluruz. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” dediler.