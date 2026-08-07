Oyunculuğu bırakıp köye yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı!
Oyuncu Burak Hakkı yıllar önce tası tarağı toplayıp köye yerleşti. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Hakkı'nın yeni mesleği görenleri şaşırttı.
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Oyuncu Burak Hakkı yıllar önce tası tarağı toplayıp köye yerleşti. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Hakkı'nın yeni mesleği görenleri şaşırttı.
Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Dudaktan Kalbe'de hayat verdiği 'Kenan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Hakkı İstanbul'u terk edip Çanakkale'ye yerleştmişti.
İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmayı tercih eden Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde yaklaşık 35 dönümlük bir arazi satın alarak doğayla iç içe yeni bir yaşam kurdu.
YENİ MESLEĞİ GÜNDEM OLDU
Ünlü oyuncu burada organik sebze, meyve ve ceviz üreticiliği yapıyor.
'HER ŞEYİ KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ'
Burak Hakkı daha önce çiftlik hayatı hakkında şu açıklamayı yapmıştı;
"Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, benim için motivasyon kaynağı oluyor. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum."
Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Burak Hakkı her yıl ceviz hasadı yapıp satıyor. Ünlü ismin ürettiği cevizler yoğun talep görüyor./ kaynak: yasemin.com
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