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Gündem Su faturasını ödemeyenler MHP’li başkanı isyan ettirdi: Başka çare kalmadı…
Gündem

Su faturasını ödemeyenler MHP’li başkanı isyan ettirdi: Başka çare kalmadı…

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Su faturasını ödemeyenler MHP’li başkanı isyan ettirdi: Başka çare kalmadı…

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde su faturalarını ödemeyen vatandaşlara seslenen MHP'li Belediye Başkanı Erkan Çağlar, belediyeye gelen ödeneğin personel giderlerini dahi karşılamaya yetmediğini söyledi. Su altyapısı için gerekli yatırımların sürdürülebilmesi amacıyla vatandaşlara su borçlarını ödeme çağrısında bulunan Çağlar, "Başkan, su yok demesini biliyorsanız su parasını da ödeyin. Paramızı ödeseniz kimseden bir şey istemek zorunda kalmayız. Elimden geleni yapıyorum ancak bu yükü tek başımıza taşıyamayız" dedi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde yaşanan su sıkıntısının çözümü için çalışmalar sürerken, MHP'li Belediye Başkanı Erkan Çağlar vatandaşlara çağrıda bulundu. Belediyenin mevcut gelirlerinin personel maaşlarını dahi karşılamakta yetersiz kaldığını ifade eden Çağlar, su altyapısında ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için tahsilatların önem taşıdığını söyledi.

Beldedeki su sorununun çözümü için havuz, boru, hazır beton, çimento ve su motoruna ihtiyaç duyulduğunu belirten Çağlar, belediyenin bu yatırımları kendi bütçesiyle karşılamakta zorlandığını ifade etti. Vatandaşlardan su faturalarını düzenli ödemelerini isteyen Çağlar, "Bize çimento lazım, hazır beton lazım, boru lazım, su motoru lazım. Bunlar için de para lazım. Ben kendi cebimden alıp takabilecek konumda değilim. Gelen gelirimiz maaşlara dahi yetmiyor" dedi.

HER AY 600-700 BİN LİRALIK AÇIK OLUŞUYOR

İller Bankası'ndan belediyeye aktarılan ödeneğin personel giderlerini karşılamadığını öne süren Çağlar, her ay yaklaşık 600-700 bin liralık açık oluştuğunu söyledi. Belediyenin mali yükünü hafifletmek amacıyla zaman zaman kendi maaşından ve belediye şirketinin alacaklarından feragat edildiğini anlatan Çağlar, buna rağmen su tahsilatlarında istenilen seviyeye ulaşılamadığını kaydetti.

Vatandaşların su borçlarını ödemesinin, altyapıya yapılacak yatırımların sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çağlar, "Başkan, su yok demesini biliyorsanız su parasını da ödeyin. Ben ödüyorsam siz de ödeyin. Paramızı ödeseniz kimseden bir şey istemek zorunda kalmayız. Ben de elimden geleni yapıyorum ancak bu yükü tek başımıza taşıyamayız" ifadelerini kullandı.

KİMSEYİ TEHDİT ETMİYORUM AMA BAŞKA ÇARE KALMADI

Su borcunu ödemeyen aboneler hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağını belirten Çağlar, ödeme yapanlarla yapmayanlar arasında uygulama farkı olacağını söyledi. Çağlar, "Kimseyi tehdit etmiyorum. Su parasını ödemeyenin bağlantısını keseceğiz. Sayaçta sorun varsa gerekli işlem yapılacak. Borcunu ödemiyorsa mühürleyip geçeceğiz. Yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı" diye konuştu.
Vatandaşlardan sağduyu ve destek isteyen Çağlar, su sorununun çözümü için belirledikleri takvim doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini ifade ederek, "Suyum aksın istiyorsanız bize yardımcı olun. Su parasını ödeyin. Karşı karşıya gelmeyelim. Son kez rica ediyorum, lütfen yardımcı olun" dedi.

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Yorumlar

HEM ÖDEME SONRA İSYAN ET İYİ İŞMİŞ

Daha ne yapsın başkan işte herşey aleni ortada diyor, küçük yerlerde başkanlık zordur yani, eline emeğine sağlık bakanım, Allah yardımcımız olsun inşallah
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