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Aktüel Van'da 65 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Van'da 65 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:36:59 -
Van'da 65 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 65 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostaniçi Mahallesi'nde devriye sırasında bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Kontrollerde 15 yolcu kapasiteli minibüsteki 24 Afganistan, 20 Pakistan, 7 Suriye, 12 Bangladeş ve 2 Myanmar uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.G’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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