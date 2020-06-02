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Aktüel

Van'da 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi

Operasyona, Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan narkotik şubesinde görevli polis memuru Erman Özcan'ın adı verildi - Ele geçirilen uyuşturucuyla "Erman Özcan"ın adını yazan ekipler, hazırladıkları videonun arka planında da "şehitler ölmez" türküsünü kullandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:28:45 -
Van'da 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da, minibüste 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Van-Ağrı kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında operasyon düzenleyen ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Operasyona, Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan narkotik şubesinde görevli polis memuru Erman Özcan'ın adını veren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Kara"nın da kullanıldığı aramada, kaportayla yan döşemelerin arasına gizlenmiş çuvalda, 104 paket halinde 55 kilo 260 gram Afyon sakızı buldu.

Gözaltına alınan sürücü M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen uyuşturucuyla "Erman Özcan"ın adını yazan ekipler, hazırladıkları videonun arka planında da "şehitler ölmez" türküsünü kullandı.

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