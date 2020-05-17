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Van'da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:55:51 -
Van'da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, İran'da kaçak yollarla ilçenin Soğuksu Mahallesi'ne sigara getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatağına gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Sigaraların getirilmesi ve saklanmasıyla ilgili zanlılara yönelik soruşturma sürüyor.

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