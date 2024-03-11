Van’da 199 düzensiz göçmen yakalandı!

Van’da düzensiz göçle mücadele sürüyor. Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 199 göçmen yakalanırken 13 organizatör hakkında ise işlem yapıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 199 düzensiz göçmen yakalandı, 13 organizatör hakkında işlem yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "4-10 Mart 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 30 olayda, 199 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır." denildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda ise gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-10 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. (İLKHA)