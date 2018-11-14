THY- Euroleague
0553 313 94 23

Van’da 15 kişilik minibüste 47 kaçak şahıs yakalandı

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollardın girişi yapan 47 kaçak şahıs yakalandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
Van’da 15 kişilik minibüste 47 kaçak şahıs yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. 65 plaka sayılı minibüste yapılan aramada, 17 Afganistan, 20 Pakistan ve 10 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 47 yabancı uyruklu şahıs ile göçmen kaçakçılığı yapan V.G. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan V.G. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
  1. Van
  2. van
  3. kaçak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis aracının motoruna sıkışan kediyi jandarma kurtardı
    1. Polis aracının motoruna sıkışan kediyi..
    2. Pembe elmas rekor fiyata el değiştirdi
    3. Kilis'in Elbeyli ilçesinde ambulansta..
    4. Antalya'da erken portakal hasadı başladı
    5. Hırsızlık yaptıkları yere gidince..
    6. Kargo ile gönderilen buzdolabından..
    7. AK Partili vekil açıkladı! Tren hattı..
    8. Melih Gökçek isim verdi: Ben..
    9. İşte Koeman'ın en büyük artısı
    10. Beşiktaş'ta ayrılık! Japon takımıyla..
    11. Marmaris'te darbecileri yakalayan tim,..
    12. Yüksek mahkemenin emsal kararı!..
    13. Hayati Cankaloğlu görevden mi alındı?
    14. O ilaçlar artık SGK tarafından ödenecek
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Erbaş'ı CHP..
    16. PKK'da eşcinsellik gitgide artıyor!..
    17. Şehit Yakınları ve Gaziler..
    18. Burak'ın yeni rotası İstanbul!
    19. Taksi şoförü bütün hileleri açıkladı
    20. MEB, "Andımız"a dair iki avukatı..
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor