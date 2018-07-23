Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi

Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol’un da katıldığı operasyonda, Van’dan Ankara'ya gitmekte olan 42 CRA 13 plakalı yolcu otobüsü Alpaslan Jandarma Karakolu önündeki yol kontrol noktasında durduruldu. Otobüsün bagajında narkotik köpeği İbre’nin katılımıyla yapılan aramada, K.B. (21) isimli kadının valizinde lahanaların içerisine zulalanmış ve yeşil fasulyeyle kamufle edilmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, K.B. gözaltına alındı. K.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.