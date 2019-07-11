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Van'da 108 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 108 düzensiz göçmen yakalandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
Van'da 108 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve AlbayrakJandarmaKarakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılarmahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.

Kontrollerde, 21'ikadın, 24'ü çocuk 108 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
  1. Van'ın Başkale ilçesi
  2. Bebleşin Jandarma Karakolu
  3. Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı
  4. Albayrak mahallesi
  5. Atlılar mahallesi
  6. Bangladeş uyruklu
  7. Afganistan uyruklu
  8. Başkale Devlet Hastanesi
  9. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  10. düzensiz göçmenler

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