Van'da 108 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 108 düzensiz göçmen yakalandı.11 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve AlbayrakJandarmaKarakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılarmahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.
Kontrollerde, 21'ikadın, 24'ü çocuk 108 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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