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Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi

Edremit ile Tuşba ilçelerinde narkotik polisleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 105 kilo 194 gram eroin maddesi ele geçirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 11:04
Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Düzce Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışma neticesinde Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi Çayüstü 3. Sokak üzerinde bulunan bir ahırda, Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Lisa’ ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada yere gömülü 2 varil ve 2 çuval içerisine zulalanmış 149 paket halinde toplam 84 kilo 585 gram eroin ele geçirildi.



Öte yandan narkotik polisi, Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda, Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Bozo’ ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, lastikler içerisine zulalanmış 40 paket halinde toplam 20 kilo 609 gram olmak üzere iki operasyonda toplamda 105 kilo 194 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 6 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti YapmakUyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor. 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:04
  1. Düzce
  2. uyuşturucu
  3. Van
  4. narkotiki
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