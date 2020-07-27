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Aktüel

Van'da 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-27 08:38:15 -
Van'da 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da bir minibüste 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine seyir halindeki minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 203 paket halinde 104 kilo 100 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.K, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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