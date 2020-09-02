  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da 101 okulda EBA destek noktası açıldı
Aktüel

Van'da 101 okulda EBA destek noktası açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:02:26 -
Van'da 101 okulda EBA destek noktası açıldı

VAN (AA) - Van'da evlerinde internet ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) erişim imkanı bulunmayan öğrenciler için 140 ayrı EBA destek noktası oluşturuldu.

İpekyolu ilçesinde Bostaniçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde EBA destek noktasının açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tevke, yaptığı açıklamada, Van'da 101 okulda 140 EBA destek noktasının hizmete girdiğini söyledi.

Bin 650 bilgisayarla canlı ders uygulamalarının hayata geçirildiğini anlatan Tevke, şunları kaydetti:

"Öğrenciler kendilerine en yakın EBA destek noktasına 'https://uzaktanegitim.meb.gov.tr' adresinden ulaşabilecek. EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilerimiz bu noktalarda dersleri takip edebilecek. Destek noktalarında belli sayıda öğrenciyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet verilecek. Birçok kurumla iş birliği içerisindeyiz. Çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamasını amaçlıyoruz. Yüz yüze eğitime geçinceye kadar çocuklarımız için tüm imkanları sunmaya gayret gösteriyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf
Siyaset

Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak çok konuşulacak bir gafa imza attı. Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa..
Macron'dan skandal
Dünya

Macron'dan skandal "Hz. Muhammed" kararı!

Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ska..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı