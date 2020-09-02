Van'da 101 okulda EBA destek noktası açıldı

VAN (AA) - Van'da evlerinde internet ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) erişim imkanı bulunmayan öğrenciler için 140 ayrı EBA destek noktası oluşturuldu.

İpekyolu ilçesinde Bostaniçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde EBA destek noktasının açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tevke, yaptığı açıklamada, Van'da 101 okulda 140 EBA destek noktasının hizmete girdiğini söyledi.

Bin 650 bilgisayarla canlı ders uygulamalarının hayata geçirildiğini anlatan Tevke, şunları kaydetti:

"Öğrenciler kendilerine en yakın EBA destek noktasına 'https://uzaktanegitim.meb.gov.tr' adresinden ulaşabilecek. EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilerimiz bu noktalarda dersleri takip edebilecek. Destek noktalarında belli sayıda öğrenciyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet verilecek. Birçok kurumla iş birliği içerisindeyiz. Çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamasını amaçlıyoruz. Yüz yüze eğitime geçinceye kadar çocuklarımız için tüm imkanları sunmaya gayret gösteriyoruz."