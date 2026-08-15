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Dünya Vance Washington’ın önceliklerini itiraf etti! Güvenlik hikaye asıl mesele Amerikan cüzdanı
Dünya

Vance Washington’ın önceliklerini itiraf etti! Güvenlik hikaye asıl mesele Amerikan cüzdanı

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Vance Washington’ın önceliklerini itiraf etti! Güvenlik hikaye asıl mesele Amerikan cüzdanı

ABD Başkanı’nın diplomatik ve askeri yetkilerini ‘Amerikan halkının yararı’ kılıfıyla pazarlayan Vance, Washington’ın asıl derdinin küresel barış veya nükleer tehdit değil, sandık öncesi seçmenin benzin faturasını düşürmek olduğunu açıkça gözler önüne serdi. Vance, “Bir numaralı hedefimiz bu: Ülkemizin her yerindeki Amerikalılar için petrol ve doğal gazı ucuz tutmak. Elbette ikinci hedefimiz de İran’ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile yaşanan çatışmalarda Washington’ın bir numaralı önceliğinin Amerikan halkı için petrol ve doğal gaz fiyatlarını düşük tutmak olduğunu, Tahran’ın nükleer silah edinmesini engellemenin ise ikinci sırada yer aldığını itiraf etti.

Vance, Fox News programında İran savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yardımcısı Vance, “Petrol fiyatlarının bugün düştüğünü ve çatışmanın ilk günlerindeki zirve seviyelerinden çok daha düşük olduğunu biliyorum. Bir numaralı hedefimiz bu: Ülkemizin her yerindeki Amerikalılar için petrol ve doğal gazı ucuz tutmak. Elbette ikinci hedefimiz de İran’ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

 

Petrol ve doğal gaz istikrara geri dönecek

Vance, “Kesinlikle söyleyebileceğim şey şu ki, bunun sonucunda ABD daha güçlü bir konumda olacak, İran nükleer silaha sahip olmayacak ve Hürmüz Boğazı, ABD halkı için petrol ve doğal gaz fiyatlarının istikrarlı olduğu bir noktaya geri dönecek. Bazen enerji konusuna odaklanıyoruz, çünkü Amerikalıların petrol ve doğal gaz fiyatlarını karşılayabilmesini istiyoruz. Bazen de açıkçası askeri yöne odaklanıyoruz. Bazen de nükleer programa odaklanıyoruz” diye konuştu. Vance, “Bence asıl olan şu ki, ABD Başkanı’nın diplomatik, askeri ve ekonomik olmak üzere birçok araçla yetkisinin zirvesinde olduğunu görüyoruz. Bence içeriden bakıldığında asıl olan şu: Bu araçları çok seçici ve stratejik bir şekilde kullanarak ABD Başkanı’nın Amerikan halkının yararına elde etmesi gereken sonucu elde etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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