  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar! 15 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 15 Ağustos 1627: Dadreddizâde Mehmed Emin Şirvanî'nin vefatı (İstanbul Kadısı) Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD açıklaması Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı! Sisi'den Zelenskiy'e kritik telefon! İki lider Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdı CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Yaşam Aile faciadan döndü! Hasankeyf yolunda akılalmaz kaza
Yaşam

Aile faciadan döndü! Hasankeyf yolunda akılalmaz kaza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aile faciadan döndü! Hasankeyf yolunda akılalmaz kaza

Batman’ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobil, başka bir araçtan yola düştüğü belirtilen koltuğa çarptı.

Batman’da gece saatlerinde alışılmadık bir trafik kazası yaşandı. Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında gece saatlerinde sıra dışı bir trafik kazası meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Batman'ın Gercüş ilçesine misafirliğe gitmek üzere yola çıkan bir aile, facianın eşiğinden döndü.

 

Edinilen bilgilere göre; F.T. yönetimindeki otomobil, Hasankeyf Köprü çıkışına geldiği sırada, önünde seyreden bir araçtan yola düştüğü belirtilen koltuğa çarptı. Karanlıkta yoldaki engeli fark edemeyerek çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

 

Kaza sonrası araçta bulunan aile büyük korku yaşarken, şans eseri kazada kimsenin burnu kanamadı. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda güvenlik önlemleri alarak aileye yardımcı oldu ve trafiğin güvenli şekilde akışını sağladı.

Yola koltuğun düşmesine neden olan aracın tespiti ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç kaza ucuz atlatıldı! Şarampole devrilen yakıt tankeri ekipleri alarma geçirdi!
Korkunç kaza ucuz atlatıldı! Şarampole devrilen yakıt tankeri ekipleri alarma geçirdi!

Yerel

Korkunç kaza ucuz atlatıldı! Şarampole devrilen yakıt tankeri ekipleri alarma geçirdi!

Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler
Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler

Gündem

Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler

Refüj sulaması kazaya neden oldu
Refüj sulaması kazaya neden oldu

Yerel

Refüj sulaması kazaya neden oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir
Gündem

Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Yılmaz Özdil, Süleymancılar Cemaati’nin Alihan Kuriş ayağına düzenlenen finans operasyonlarının CHP ve YP’ye uzanabileceğini söyledi. Özdil,..
Alihan Kuriş’in "Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde" kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu
Gündem

Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş etrafında oluşturulan dini liderlik anlatısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrika’dak..
Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!
Gündem

Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akit TV ekranlarında Erkan Tan'ın sorularını yanıtlayarak muhalefetin ve fondaş medyanın kirli maskesini bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23