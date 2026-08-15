Aile faciadan döndü! Hasankeyf yolunda akılalmaz kaza

Batman’da gece saatlerinde alışılmadık bir trafik kazası yaşandı. Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında gece saatlerinde sıra dışı bir trafik kazası meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Batman'ın Gercüş ilçesine misafirliğe gitmek üzere yola çıkan bir aile, facianın eşiğinden döndü.

Edinilen bilgilere göre; F.T. yönetimindeki otomobil, Hasankeyf Köprü çıkışına geldiği sırada, önünde seyreden bir araçtan yola düştüğü belirtilen koltuğa çarptı. Karanlıkta yoldaki engeli fark edemeyerek çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası araçta bulunan aile büyük korku yaşarken, şans eseri kazada kimsenin burnu kanamadı. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda güvenlik önlemleri alarak aileye yardımcı oldu ve trafiğin güvenli şekilde akışını sağladı.

Yola koltuğun düşmesine neden olan aracın tespiti ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.