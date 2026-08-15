Bingöl’ün geleneksel tatlısı O artık ‘Tescilli’ burma kadayıf
Bingöl'ün geleneksel tatlısı "burma kadayıf"ın tescil edilmesi kentte üreticileri ve vatandaşları sevindirdi. Tam buğday unundan hazırlanan kadayıf, içerisine ceviz konularak şekil verildikten sonra, tereyağı ve tescilli Sivan dut pekmezi ile hazırlanan karışımla yağlanan tepside ocakta pişiriliyor. Sıcak şerbetle buluşturulan bu geleneksel lezzet, üzerine ceviz serpilerek servis ediliyor. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 12 Aralık 2025'te Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun onaylanması ve ünü il sınırlarını aşan Bingöl burma kadayıfının coğrafi işaretle tescil edilmesi, kentte memnuniyetle karşılandı.