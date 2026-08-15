Bingöl’ün geleneksel tatlısı O artık ‘Tescilli’ burma kadayıf

Çintay, Bingöl'den farklı illere giden ustaların kentin kadayıf kültürünü de yaygınlaştırdığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Kadayıf ustalarımızın her biri bulundukları şehirlerde aslında Bingöl'ün birer gönüllü elçisidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Dr. Cevdet Yılmaz Bey de konuşmalarında bu konuyu sık sık dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bu konuya yakın ilgisi de bizleri bu değerin tescili konusunda ayrıca teşvik etti. Türkiye'nin dört bir yanında mesleğini sürdüren Bingöllü ustalarımızın markalaşma sürecinin en önemli gücü olduğuna inanıyoruz. Onların yıllardır oluşturduğu ustalık ağı Bingöl burma kadayıfının Türkiye çapında tanıtılması açısından önemli bir avantajdır. Tescil belgesini almak işin sonu değil, başlangıcı. Buradan sonraki süreçte üretim standartlarını korumak, denetim mekanizmasını güçlü bir şekilde işletmek istiyoruz. Amacımız Bingöl burma kadayıfını güçlü bir marka ve ekonomik değere dönüştürmek."