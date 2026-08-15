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Bingöl’ün geleneksel tatlısı O artık ‘Tescilli’ burma kadayıf

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Bingöl’ün geleneksel tatlısı O artık ‘Tescilli’ burma kadayıf

Bingöl'ün geleneksel tatlısı "burma kadayıf"ın tescil edilmesi kentte üreticileri ve vatandaşları sevindirdi. Tam buğday unundan hazırlanan kadayıf, içerisine ceviz konularak şekil verildikten sonra, tereyağı ve tescilli Sivan dut pekmezi ile hazırlanan karışımla yağlanan tepside ocakta pişiriliyor. Sıcak şerbetle buluşturulan bu geleneksel lezzet, üzerine ceviz serpilerek servis ediliyor. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 12 Aralık 2025'te Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun onaylanması ve ünü il sınırlarını aşan Bingöl burma kadayıfının coğrafi işaretle tescil edilmesi, kentte memnuniyetle karşılandı.

#1
Foto - Bingöl’ün geleneksel tatlısı O artık ‘Tescilli’ burma kadayıf

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, kentin geleneksel tatlısı "burma kadayıf"ın tescil edilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Bingöl burma kadayıfının ustaların maharetini, esnafın emeğini, emekçilerin alın terini ve nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini temsil ettiğini ifade eden Çintay, Türkiye'nin farklı illerinde burma kadayıf üreten ustaların önemli bölümünün Bingöllü olduğunu belirtti.

#2
Foto - Bingöl’ün geleneksel tatlısı O artık ‘Tescilli’ burma kadayıf

Çintay, Bingöl'den farklı illere giden ustaların kentin kadayıf kültürünü de yaygınlaştırdığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Kadayıf ustalarımızın her biri bulundukları şehirlerde aslında Bingöl'ün birer gönüllü elçisidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Dr. Cevdet Yılmaz Bey de konuşmalarında bu konuyu sık sık dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bu konuya yakın ilgisi de bizleri bu değerin tescili konusunda ayrıca teşvik etti. Türkiye'nin dört bir yanında mesleğini sürdüren Bingöllü ustalarımızın markalaşma sürecinin en önemli gücü olduğuna inanıyoruz. Onların yıllardır oluşturduğu ustalık ağı Bingöl burma kadayıfının Türkiye çapında tanıtılması açısından önemli bir avantajdır. Tescil belgesini almak işin sonu değil, başlangıcı. Buradan sonraki süreçte üretim standartlarını korumak, denetim mekanizmasını güçlü bir şekilde işletmek istiyoruz. Amacımız Bingöl burma kadayıfını güçlü bir marka ve ekonomik değere dönüştürmek."

#3
Foto - Bingöl’ün geleneksel tatlısı O artık ‘Tescilli’ burma kadayıf

Kadir Çintay, tescil sürecinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti. Bingöl ve Tunceli'de kadayıf üretimi yapan firmanın sahibi Aydın Bünür de kent adına tescillenen bu lezzetin en fazla rağbet gören tatlı olduğunu belirtti. Bünür, bu geleneksel lezzeti hem ülkenin farklı illerine hem de yurt dışına gönderdiklerini ifade ederek, "Özellikle yaz aylarında Almanya, Amerika, Kanada, Avustralya, İsveç ve dünyanın birçok noktasına kadayıf gönderiyoruz. Burma kadayıfının tescillenmesi bizi gururlandırdı. İlimiz için çok büyük bir katma değer. Tescilin sektöre önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Bu süreçte büyük emeği bulunan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Kadir Çintay'a da teşekkür ediyoruz." dedi.

#4
Foto - Bingöl’ün geleneksel tatlısı O artık ‘Tescilli’ burma kadayıf

Burma kadayıfının tescili sürecinde akademik danışmanlık yapan Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Veysel Süzerer de bu ürünün özelliklerinin yöreyle olan bağının ortaya konulmasına, tarihsel geçmişinin kayıt altına alınmasına ve buna ilişkin dosyanın kapsamlı şekilde hazırlanmasına katkı sunduklarını belirterek, tescil kararının hayırlı olmasını diledi. Vatandaşlardan İshak Amil, severek tükettiği burma kadayıfının tescillenmesinin kent açısından önemli olduğunu söyledi.

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