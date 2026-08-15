Salah transferi yayın ağını genişletti: Trabzonspor maçı 40 ülkede yayınlanacak

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun açılış maçı, dünya yıldızı Muhammed Salah transferinin ardından uluslararası bir futbol şölenine dönüştü.

Yayıncı kuruluş dünya genelindeki tanıtımında birçok ligden önemli yıldızlara da yer verirken, Trabzonspor'dan Salah'ı tanıtım afişine koydu.

TANITIM AFİŞİNDE SALAH DA VAR

Karadeniz devinin transfer gündemini altüst eden dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah hamlesi, sadece Türkiye'de değil dünya futbol kamuoyunda da eşi benzeri görülmemiş bir yankı uyandırdı.

Yayıncı kuruluş, gelen rekor seviyedeki uluslararası talepleri karşılamak adına maçı tam 40 ülkede eş zamanlı olarak canlı yayınlamaya hazırlanıyor.

40'DAN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK

Karşılaşmaya olan ilginin merkezinde ise özellikle Muhammed Salah'ın kendi ülkesi olan Mısır yer alıyor.

Türk futbolunda ilk kez bir lig maçı bu denli geniş bir coğrafyada ve böylesine yüksek bir küresel ilgiyle ekranlara gelecek.