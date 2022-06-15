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Dünya Vanayı tutan Rusya, AB'yi maymuna çevirdi: Verdiği doğalgaz miktarında keyfi düşüş
Dünya

Vanayı tutan Rusya, AB'yi maymuna çevirdi: Verdiği doğalgaz miktarında keyfi düşüş

Rus devlet gaz ihracatçısı Gazprom, Alman şirketi Siemens'in gaz pompalama ünitelerini kompresör istasyonuna zamanında iade etmemesini bahane ederek, Nord Stream boru hattı üzerinden gaz dağıtımını azalttığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 11:30:00 -
Vanayı tutan Rusya, AB'yi maymuna çevirdi: Verdiği doğalgaz miktarında keyfi düşüş

Rus devlet gaz ihracatçısı Gazprom, Alman şirketi Siemens'in gaz pompalama ünitelerini kompresör istasyonuna zamanında iade etmemesini bahane ederek, Nord Stream boru hattı üzerinden gaz dağıtımını azalttığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, “ Kuzey Akım gaz boru hattı şu anda günde 100 milyon metreküpe düşürüldü” dedi.

Gazprom'un 167 milyon metreküplük planlanan günlük teslimat hacmi göz önüne alındığında, akış yüzde 40 oranında kesildi.

Gazprom'a göre, Siemens tarafından Gazprom'un St. Petersburg yakınlarındaki Vyborg'daki Portovaya kompresör istasyonundan onarım için alınan sekiz gaz pompalama ünitesinden beşi zamanında iade edilmedi.

Baltık Denizi'nin altından geçen ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı boru hattı, Rusya'daki Portovaya kompresör istasyonunu kuzeydoğu Almanya'daki Greifswald'daki eşdeğerine bağlıyor.

AB pazarına yılda yaklaşık 55 milyar metreküp gaz sağlıyor.

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