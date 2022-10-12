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Yerel Van'a şehit ateşi düştü
Yerel

Van'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Han'ın (25) şahadet haberi, Van'ın Gevaş ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 22:48:00 -
Van'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Han'ın (25) şahadet haberi, Van'ın Gevaş ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Han (25) sevk edildiği hastanede şehit oldu.

Dev Türk bayrağı asıldı

Kaymakam Bayram Yıldız, mahalle muhtarı ile askeri yetkililer, Uzman Çavuş İbrahim Han'ın şahadet haberini Van'ın Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi'nde yaşayan ailesine verdi. Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asılırken, bir ambulansta evin önünde hazır bekletildi. İlçe halkı şahadet haberini alır almaz şehit ailesinin evine akın etti.

Yaklaşık 2 yıldır Kuzey Irak'ta görev yapan şehit İbrahim Han'ın bekar olduğu ve 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

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