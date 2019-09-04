AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Sağlık Bakanlığı tarafından Van iline 155 pratisyen, 25 uzman olmak üzere toplam 180 tabip kadrosu tahsis edildi” dedi

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Sağlık hizmetleri insanların en temel ve öncelikli hakkı olan yaşama hakkı için sunulması gereken önemli hizmetlerden biridir. Bu anlayışla Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, hükümetlerimiz döneminde sağlık her dönem öncelikli bir konu olarak ele alınmıştır. Ancak bütün reformlara ve yatırımlara rağmen Türkiye’nin doktor açığının olduğu bir gerçektir. Doktor sayısının ve dağılımının yetersizliği diğer illeri olduğu gibi Van’ı etkilemektedir. Bölgesinde sağlık kurumları ve imkânları ile bir cazibe merkezi olan Van, çevre illere de sağlık hizmet vermektedir. Bir sağlık üssü olarak kabul edilen Van’da sağlık hizmetlerinde verimliliğin ve niteliğin artması önem arz etmektedir. Van milletvekillerimiz ile birlikte ilimizin sağlık yatırımlarını ve eksiklerini her fırsattaBakanımız ile görüşüyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü kurası ile 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro yayınlandı.Bu kadrolar için müracaatlar devam ediyor. 11 Eylül 2019 tarihinde atamalar kura ile belirlenecektir “dedi.

“Van’a 180 tabip kadrosu tahsis edildi”

Milletvekili Arvas, “İlan edilen kadrolarda Sağlık Bakanlığımız tarafından Van ilimize 155 pratisyen, 25 uzman olmak üzere toplam 180 tabip kadrosu tahsis edildi” dedi.

Van’a tahsis edilen tabiplerin dağılımı;

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine 32 tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine 4 tabip, Bahçesaray Devlet Hastanesine 12 tabip, Başkale Devlet Hastanesine 12 tabip, Çaldıran Devlet Hastanesine 14 tabip, Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğüne 2 tabip, Çatak Devlet Hastanesine 17 tabip, Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğüne 4 tabip, Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğüne 2 tabip, Gevaş Devlet Hastanesine 15 tabip, Gürpınar Devlet Hastanesine 12 tabip, Muradiye Devlet Hastanesine 12 tabip, Özalp Devlet Hastanesine 11 tabip, Tuşba 1. Nolu ASH İstasyonuna 3 tabip, Van KKK 6. Hd. Tuğ. Loj.Des. Komutanlığı/ SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine 1 tabip, Edremit Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı / SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine 1 tabip, İpekyolu Van İl Jandarma Komutanlığı / SBÜ Van Eğitim araştırma Hastanesine 1 tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzman tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Algoloji Uzman Tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzman tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzman Tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzman Tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Uzman Tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroentrolojik Cerrahi Uzman tabip. SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzman tabip, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Uzmanı. SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman tabip, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzman tabip, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzman Tabip, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Tabip. Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı. Özalp Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hasatlıkları Uzman tabip. Özalp Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzman tabip. Özalp Devlet Hastanesi Üroloji Uzman Tabip. Muradiye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hasatlıkları Uzman tabip. Başkale Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı. Başkale Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman tabip. Başkale Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman tabip. Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzman tabip.