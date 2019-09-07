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Van zabıtası yemekte buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:06
Van zabıtası yemekte buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında zabıta personelini yemekte buluşturdu.


Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katılımı ile Edremit Kent Meydanında gerçekleştirilen programa Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, daire başkanları ve zabıta personeli katıldı. Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç’in selamlama konuşmalarının ardından söz alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "1-7 Eylül Zabıta Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Zabıta teşkilatının Türkiye’deki belediyeciliğin temelini oluşturduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Türkiye’de belediye teşkilatı Osmanlı dönemindeki zabıta teşkilatı üzerine kurgulanmıştır. Zabıta teşkilatımız, belediyemizin toplum içerisinde görünen yüzü ve duyan kulağıdır. Zabıta memuru kendisine kanunun verdiği görevleri yerine getirirken, aynı zamanda Belediyemizi temsil edecek şekilde giyim-kuşamına, konuşmasına, hal ve tavırlarına azami ölçüde dikkat etmelidir” dedi.



“Huzurlu bir Van için el ele vereceğiz”


Zabıta personeline sokakta görev yaparken dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, “Vatandaşlarımıza karşı son derece nazik olalım. Özellikle de yaşlılara, çocuklara, engellilere yardımcı olalım. Bunun yanı sıra kentimizin işgal altında olan sokaklarına da sahip çıkalım. Amacımız vatandaşlara ceza kesmek değildir, amacımız bu kente birliği beraberliği ve düzeni sağlamaktır. Hem hijyen sağlık ve çevre konularında hem de düzen ve intizam konusunda zabıta yetkilidir. Van halkının özlediği düzeni inşallah sağlayacağız. İşimiz kolay değil sürekli köyden göç alan ve şehir hayatına adapte olamamış bir toplumumuz var. Bunlara kınamamız bir anlam ifade etmez. O yüzden de bunları şehirde yaşamamın kuralları konusunda eğitmeliyiz. Bu kent bizlere emanet. Bizler bu kente hizmet ediyoruz. Huzurlu yaşanabilir cazibe merkezi olmuş bir Van için birlikte el ele vereceğiz. Van halkına hizmet edeceğiz. Onların dualarını alacağız onların gönlüne gireceğiz” diye konuştu.


Zabıta personelinin yoğun ilgi gösterdiği program zabıta personeli ile çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:06
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