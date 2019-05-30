Van YYÜ’nün sevimli misafirleri

Van Gölü Havzasında çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen tilki ve kartal yavrusu, getirildikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Van bölgesinde ilkbahar aylarında çeşitli nedenlerle yuvasında düşen birçok yavru kuş türüyle, yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan tilki ve kaya kartalı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne getirilen hayvanlar ardından bakım ve tedavileri için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Burada sevimli yavru hayvanların bakımını titizlikle yapan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, son günlerde getirilen yavru hayvanlardan dolayı merkezin kreşe döndüğüne dikkat çekti. Tilki yavrusuyla ve kaya kartalı yavrusunun yanı sıra, son bir ay içinde merkeze çobanaldatan, sığırcık, serçe ve balaban kuşlarının getirilerek tedavi altına alındığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “İlkbahar aylarında çeşitli nedenlerle yuvasından, annesinden ayrılan hayvanlar merkezimize gelmeye başladı. Son günlerde ilk olarak çobanaldatan ve balaban bizim misafirimiz oldu. Son olarak da kaya kartalı, tilki yavrusu, serçe ve sığırcık yavrusunu burada misafir ettik. Daha önceki yıllarda da kaya kartalı, şahin, kerkenez yavruları yuvadan düşme nedeniyle merkezimize getiriliyordu. Bizler de onları besleyip, büyütüp tekrar doğaya kazandırmıştık. Son günlerde gelen yavru hayvanlardan dolayı merkezimiz yaban hayvanlarına kreş hizmeti de vermektedir” dedi.

“Yuvadan düşen yavru hayvanlar artık zarar görmeden getiriliyor”

Son zamanlarda yaban hayvanları konusunda farkındalığın oluşması nedeniyle yuvadan düşen hayvanların dış etkenler tarafından zarar görmeden merkeze getirildiğine dikkat çeken Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sığırcık, serçe yavrusu ve balaban kuşunu 2-3 gün içinde doğaya kazandırdık. Şimdi merkezimizde tilki ile kaya kartalı yavrusuna hizmet etmekteyiz. Bunların besleme şekli çeşitli olmaktadır. Kaya kartalıyla, tilkinin beslenmesiyle, zamanlaması ayrıdır. Tek bir merkezde hayvan çeşidine göre beslenme şekli 5 farklı kola yönlendirilmektedir. Son zamanlarda vatandaşlarda bilincin artmasına bağlı olarak yuvadan düşen yavru hayvanlar zarar görmeden merkezimize getirilmektedir. Buna bağlı olarak da hasta sayımızda artış olmaktadır.”