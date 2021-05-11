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Ekonomi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:48:00 -
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre İlgililerin; 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547  sayılı  Kanun’un  5772  sayılı  Kanun’la  değiştirilen  23,  24  ve  26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

Profesör  kadroları  daimi  statüde  olup,  başvuracak adayların başvuracakları  Anabilim Dalını  belirtir  dilekçe,  özgeçmiş,  hizmet  belgesi  ve  yabancı  dil  sınav  sonuç  belgesi,  fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 6 (altı) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe,

Doçent  kadroları  daimi  statüde  olup,  başvuracak  adayların  başvuracakları  Anabilim Dalını  belirtir  dilekçe,  özgeçmiş,  hizmet  belgesi  ve  yabancı  dil  sınav  sonuç  belgesi,  fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe,

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için,  başvuracak  adayların  başvuracakları  Anabilim Dalını  belirtir  dilekçe,  özgeçmiş,  hizmet  belgesi  ve  yabancı  dil  sınav  sonuç  belgesi,  fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp ilgili birimlere başvurmaları gerekmekledir.

Müracaat   edecek   adayların   31.05.2021 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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