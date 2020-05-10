Van ve Muş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

VAN / MUŞ (AA) - Van ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Van'da cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar, yeşil alan ve park çevrelerinde sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptı.

Van Gölü sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar, bir taraftan sohbet etti bir taraftan da güneşlendi.

- Muş

Muş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, uzun bir sürenin ardından park ve bahçelere çıkma fırsatı buldu.

Vatandaşlar, Muş Belediyesi Lale Parkı'nda hem yürüyüş yaptı hem de banklarda sosyal mesafe kurallarına uyarak zaman geçirdi.

Uzun bir süredir evden çıkmadığını belirten 68 yaşındaki Besra Altın, "Benim şeker, tansiyon, kalp sorunlarım var. Yaklaşık 3 aydır içerideyim ve ilk defa bugün çıktım. Yasaklara uydum ve bir gün dışarı çıkmadım. İlk defa bugün dışarı çıktım, hava aldım çok mutluyum." dedi.

Koronavirüs salgını ülkede görüldüğünden bu yana evde olduğunu ifade eden Mehmet Ali Delebağ ise, "Hiç dışarı çıkmadım ve eşimle beraber ilk defa bugün serbest olması nedeniyle dışarı çıktık. Evde sıkılsak da mecburuz, bugün biraz nefes aldık ve çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.