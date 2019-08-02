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Van Ve Karaman Ticaret Borsalarından GTB’ye ziyaret

Van ve Karaman Ticaret Borsaları, TOBB akreditasyon sistemi çerçevesinde kıyaslama faaliyetlerinde bulunmak üzere Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:55
Van Ve Karaman Ticaret Borsalarından GTB’ye ziyaret

Van ve Karaman Ticaret Borsaları, TOBB akreditasyon sistemi çerçevesinde kıyaslama faaliyetlerinde bulunmak üzere Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.


Van Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eser Yıldız, Karaman Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fatih Fındık ve Akreditasyon Sorumlusu Hüseyin Örs, temel yeterlilikler ve temel hizmetler konularında kıyaslama çalışmalarında bulunmak üzere GTB’yi ziyaret etti.


GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Nebi Koca ve Genel Sekreter Özgür Bayram tarafından karşılanan misafir borsa temsilcileri, GTB’nin Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Et Borsası projeleri hakkında bilgiler aldılar.


İnşaat çalışmaları devam eden Et Borsasında artık son aşamaya gelindiğini kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan, yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinde hizmet verecek olan Et Borsasının her türlü teknolojik alt yapıyı içerisinde barındıran örnek bir tesis olacağını söyledi.


Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk çalışmaları hakkında da bilgiler veren Arslan, yaklaşık 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak olan tesisin temellerinin bu yıl içerisinde atıldığını ifade etti.


Arslan, bu hasat sezonuna yetiştirilmesi planlanan antepfıstığı lisanslı deponun sektörde bir ilk olacağını sözlerine ekledi.


GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ise TOBB’un a sınıfı akredite borsaları arasında yer alan GTB’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.



Birimle Arası Kıyaslama Çalışması


Van ve Karaman Ticaret Borsası Genel Sekreterleri, düzenlenen istişare toplantısının ardından Hububat ve Bakliyat Satış Salonlarında incelemelerde bulundular.


Tescil, Kalite Akreditasyon, Sicil ve Kurumsal İletişim departmanlarında da kıyaslama çalışmaları gerçekleştiren misafir borsa temsilcileri, borsaların ilgili birimleri arasındaki uygulama farklılıklarını yerinde görerek, iyi uygulamalar hakkında istişarelerde bulundular.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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