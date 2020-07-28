Van ve Hakkari sınırında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari hudut hatlarında 5 bin 355 gram metamfetamin ve 3 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, "Hudut Kartalları", sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 5 bin 355 gram metamfetamin ve 3 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.