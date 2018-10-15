Van Valisi Zorluoğlu, PKK yandaşı HDP'ye: Hizmetlerimizden rahatsız oluyorlar

Van Büyükşehir Belediyesi "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla kentteki 83 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım programı, Vali Murat Zorluoğlu ve protokol üyelerinden oluşan voleybol takımı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı arasındaki gösteri maçıyla başladı.

Maçın ardından konuşan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları belediye hizmetlerinin yanı sıra spora da büyük destek verdiklerini belirtti.

Son birkaç yıldır Van'daki değişim ve dönüşümün taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazandığını, ekonomik, sosyal, kültürel ve yerel hizmetler bakımından Van'da çok güzel gelişmelerin yaşandığını anlatan Zorluoğlu, Van halkının uzun süredir mahrum kaldığı hizmetlere hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin eliyle kavuştuğunu ifade etti.

'Yaptığımız hizmetlerden rahatsız oluyorlar'

Göreve geldikleri günden itibaren kentte sporun gelişmesine büyük destek verdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Bizler bu mutluluğu yaşarken bazı mihraklar yaptığımız çalışmalardan ciddi şekilde rahatsız oluyorlar. Bu rahatsızlıklarını da bazen doğrudan, bazen de dolaylı yollardan dile getiriyorlar. Bu şehirde 8-10 sene belediyecilik yapıp da doğru düzgün bir tek çivi çakmayan insanlar yapılan hizmetlerden rahatsız oluyorlar. Bu şehrin caddelerini çöpe, kirliliğe, pisliğe mahkum edenler elbette bizim bu yaptığımız çalışmalardan memnun olmuyorlar. 8 sene bu şehirde belediyecilik yapıp da bir tek cadde, sokak, mahallesine doğru düzgün belediye hizmeti götürmeyen ama dağa, teröre belediye kaynaklarını aktaran insanların bizim yaptığımız bu çalışmalardan memnun olmasını beklemek söz konusu değildir. Sevgili gençler, büyükşehir belediyesi, valilik, ilçe belediyeleri, gençlik spor il temsilcilikleri ve diğer kurumlar olarak sizlere sahip çıkmamız, sizleri spora diğer sosyal aktivitelere yönlendirmemiz, terör örgütü yandaşlarını çok rahatsız etti."

'Belediyeyi borçlu devraldık'

Görevlendirme yapılmasının ardından borçlu bir belediye devraldıklarını da anımsatan Zorluoğlu, "Dün yapılan bir basın toplantısında duydum. Büyükşehir belediyesinde kayyumlar borçlanıyorlarmış. Kendilerinin döneminde belediyenin hiç borcu yokken şimdi çok borçlu bir belediye olmuşuz. Bu kesinlikle doğru değildir. Buradan açıklıyorum. Biz Van Büyükşehir Belediyesini yaklaşık 800 milyon lira borçla devraldık. Öyle söylendiği gibi sıfır borçla filan değil. Son bir buçuk yılda yaptığımız hizmetleri de herkes görüyor. Buna rağmen şu anki borç durumumuz devraldığımız borç durumuna göre daha iyi bir noktadadır." diye konuştu.

Zorluoğlu, belediye gayrimenkullerinin satıldığı iddialarını da yalanlayarak, vatandaşın gerçek belediye hizmetleriyle tanışmasına arzu etmeyen mihrakların bu tür iddialar ortaya attığını bildirdi. Konuşmaların ardından kendi kategorisinde "yılın eni" seçilen sporculara plaketleri verildi, amatör spor kulüplerine de malzemeleri dağıtıldı.

Programa, Vali Yardımcıları Faruk Bülent Aygüven ile İbrahim Civelek, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, kurum amirleri, sporcular ve antrenörler katıldı.