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Aktüel

Van Valiliği: "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:14:11 -
Van Valiliği: "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır."
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Satılık 2016 model Volkswagen Passat

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