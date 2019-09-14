Van TSO’da ‘U-ETDS Programı’ anlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinasyonunda düzenlenen ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile Sayısal Takograf Veri Analizi Bilgilendirme Toplantısı, Van TSO’da gerçekleştirildi.

Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda eşya taşımacılığında 31 Aralık 2019 itibariyle zorunlu olacak U-ETDS ile 1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu olacak sayısal takograf verilerini yükleme konularında Bakanlık ve TOBB yetkilileri tarafından sunumlar yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen, dijital teknolojilerin kullanılması konusunda ülke olarak önemli gelişmeler yaşadıklarını belirterek, “Özellikle ulaştırma sektöründe önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve TOBB işbirliğinde lojistik sektörüne yönelik Avrupa standartlarında çalışmalar yapıldı. Van TSO da bu dijital takograf çalışmalarını başarıyla yürüten odalardan biridir. Üyelerimizi doğru bilgilendirmek, sektörde yaşanan sorunları ilk elden ilgili kişilere aktarmak için yapılan bu seminere ilginiz için teşekkür ederim. Bakanlığımız ve TOBB uzmanlarının değerli bilgileri ile U-ETDS sisteminin önemini anlamış olacağız” diye konuştu.

“Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız”

Dünyanın hızla geliştiğini ve bu değişime kişilerin, kurumların ve sektörlerin ayak uydurmak durumunda olduklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Yılmaz Klavuz ise, “İlerleyebilmek ve dünyanın gerisinde kalmamak için teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. U-ETDS’yi yolcu ve eşya taşımacılığı olmak üzere 2 ana başlığa ayırabiliriz. 10-15 yıl önce kurmamız gereken sistemleri şu an kurmaya çalışıyoruz. Eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Sektörümüzün yüzde 95’i kayıt altında. Amacımız kalan yüzde 5’i de kayıt altına almak. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 530 bin yetki belge sahibi firma var” dedi.

“Amacımız güvenlik açıklarını kapatmak”

Klavuz, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin amacına ilişkin bilgiler de aktararak, “Amacımız nedir? Karayolu taşımacılığını disiplin altına almak, karayolunda trafiğe çıkan ticari araçların taşıdıkları yolcu ve eşyaya ait olabilecek güvenlik açıklarını kapatmak, karayolunda yapılan her türlü yolcu ve yük taşımasını kayıt altına almak, sektördeki verilere ilk kez gerçek zamanda ve doğru şekilde ulaşmak, ulusal güvenlik açısından taşıma verilerinin anlık paylaşımını sağlamaktır. Firmalara faydaları ise yolcu ve eşya taşımacılığında korsan taşımacılığın engellenmesine katkı sağlamaktır. Uygun yetki belgesi dışında yapılan taşımaların engellenmesine katkı sağlamaktır” diye konuştu.

TOBB Uzmanı Şevval Teker de, sayısal takograf sistemi hakkında sunum yaptı. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.