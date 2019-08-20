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Van TSO, Urumiye Fuarı’nda

Van Ticaret ve Sanayi Odası, İran’da açılan 2.

20 Ağustos 2019 Salı 14:00
Van TSO, Urumiye Fuarı’nda

Van Ticaret ve Sanayi Odası, İran’da açılan 2. Uluslar Arası Turizm ve El Sanatları Fuarı’na katıldı.


Urumiye Ticaret Sanayi Madencilik ve Tarım Odasının davetlisi olarak fuara katılan Van TSO, ayrılan standa Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Ajans Asya Fuarcılık ve VAHATUDER ile birlikte Van’ın tanıtımı gerçekleştirdi. Fuarın açılış programına Batı Azarbaycan Eyalet Valisi Mohammad Mehdi Shahriyari, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Değer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras, Ajans Asya Fuarı Temsilcisi Süleyman Güler, VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir katıldı.


Açılış programından sonra Batı Azarbaycan Eyalet Valisi Mohammad Mehdi Shahriyari Van standını ziyaret ederek, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren’den Van ile ilgili bilgiler aldı.


Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren, gümrük kapılarında yaşanan sorunların giderilmesi gerektiğini dile getirerek, “Özellikle Kapıköy Gümrük Kapısında geçiş saatlerinin uzatılması gerekiyor. Türkiye tarafı bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır. İran tarafı geçiş saatlerini öğleden sonra 16.00’da sona erdiriyor. Bu sürenin uzatılması gerekir. Bu uygulama iki ülke ziyaretçileri açısından yaşanan olumsuzlukların giderilmesi açısından önemli olacaktır. Ayrıca Van ve Urumiye’nin karşılıklı olarak Turizm Bilgi Merkezleri kurulması, turizmin gelişmesine katkı sunacaktır. Bizler şehrimizi ziyaret eden İranlılar için Van’da valilik ve DAKA ortaklığı ile bir ofis açtık. Aynı ofisin Urumiye tarafında da açılmasını istiyoruz” dedi.


Batı Azarbaycan Eyalet Valisi Mohammad Mehdi Shahriyari ise, Van Ticaret ve Sanayi Odasının fuara katılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “Türkiye tarafından Van şehri her zaman bizim için çok önemli bir şehir olmuştur. Kültür turizm, ticaret, imalat sektörü gibi birçok alanda ortaklıklarımız ve işbirliğimiz vardır. Bunun artarak devam etmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.


Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren ve beraberindekiler, daha sonra Urumiye Ticaret Sanayi Madencilik ve Tarım Odası Başkanlığını ziyaret etti. Meclis Başkanı Isa Shemse Molevi tarafından kabul edilen heyet, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı sorunların konuşulduğu toplantıda, odaların sorunları birlikte üst makamlara taşıma kararı alındı. Turizmde yakalanan iyimser havanın devam etmesi konusunda müşterek çalışmaların devam etmesi konusunda da karşılıklı çalışma ve gayretlerin devam edeceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:00
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