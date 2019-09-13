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Van SDİ’den Diyarbakırlı annelere destek

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, Diyarbakır’da annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine destek verdi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:23
Van SDİ’den Diyarbakırlı annelere destek

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, Diyarbakır’da annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine destek verdi.


Van’da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Verenel Derneği Van Şubesinde bir araya geldi. Burada “Annelerin çığlığına suskun kalmayalım” başlıklı basın açıklamasını SDİ İcra Kurulu Üyesi Cevdet Arvas okudu. Diyarbakır’da Hacire Akar’ın oğlu için gösterdiği mücadelenin benzer acıyı yaşayan diğer annelere de örnek olduğunu ifade eden Arvas, “Bildiğiniz üzere Diyarbakır’da anne Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu için 22 Ağustos’ta sorumlu olarak gördüğü ve HDP’nin aracı olduğunu iddia ederek partinin il binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos’ta oğluna kavuşmuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu. Bugün itibariyle çocuklarını geri isteyen aile sayısı 24’e yükselmiş durumda ve bu dalga artarak devam edecektir. Bizler Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak annelerin acısını anlıyor ve bu annelerin acısına ortak oluyoruz. Annelerin bu acısı hiçbir siyasi hesaba karıştırılmaksızın desteklenmeli, sahip çıkılmalı” dedi.


Annelerin göstermiş olduğu direnişin terörün bölgede oluşturduğu karanlığı bitirmesi için bir meşale olmasını temenni eden Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Kadim geçmişi ve kültürü olan bu topraklarda imtihanımızı zorlaştırmamalı tersine kolaylaştırmalıyız. Bu anlamda analar ağlamamalıdır. Sorunlarımızı, beklentilerimizi meşru zeminlerde aramanın dışında bir seçeneğe sahip değiliz. Siz çocuklarınızın sizden ayrılmasını ister misiniz? Bile bile evladınızın aynı yaşam koşullarına gitmesine, ölüme yürümesine göz yumar mısınız? Hangi çocuk; anne ve babasının izni ve kabulü ile dağa çıkabilir, henüz 13-14 yaşındaki hangi çocuğa anne ve babası dağa çıksın diye izin verir. Bu çocukları Emperyalistlere kurban vermekten artık vazgeçin. Silahların gölgesindeki durum her kesime zarar vermektedir. Tüm bu acıları dindirmenin ve bölgenin sorunlarının çözülmesinin yolu başta PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi ve çözümler için ortak zeminler oluşturulmasıdır.”


Arvas, dün Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun taşıyan köylüleri taşıyan minibüsün yoldan geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 köylünün şehit olmasına sebep olan terör örgütünü lanetledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:23
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